L’Afrique du Sud organise son premier Festival du folklore

L'Afrique du Sud organise son premier Festival du folklore

Le coup d'envoi du premier Festival du folklore en Afrique du Sud a été donné, samedi à Johannesburg, avec la participation d'une pléiade de musiciens...

Au programme de cette manifestation culturelle figure notamment des concerts de musique, des lectures de poèmes, des danses, des ateliers artistiques, ainsi que des expositions de livres, de jouets et de produits artisanaux et artistiques traditionnels.Le festival mettra ainsi en vedette des artistes et des groupes de musique sud-africains et étrangers tels que The Soil, Napo Masheane, Nicky B, Pilani Bubu, Wanlov the Kubolor, Stevo Atambire, Papillion Musa et Leomile."Un moyen de plaidoyer"La conteuse sud-africaine primée, Pilani Bubu, initiatrice de ce festival, a déclaré à cette occasion que "le folklore est la forme expressive de la culture partagée et préservée par un groupe particulier de personnes".Pour sa part, Napo Masheane, l'une des principales femmes de théâtre et poètes noires d'Afrique du Sud, a souligné que "les gens doivent avoir l’audace d'utiliser leur langue maternelle, de préserver leur patrimoine et de promouvoir leurs arts, non seulement pour divertir, mais aussi comme moyen de plaidoyer".Par ailleurs, le musicien sud-africain Thabang Phiri a signalé que la confluence d'idées et d'énergie entourant ce festival du folklore traduit la magie d'ubuntu, une expression qui réfère à tout ce qui est noble chez l'être humain. Il a ajouté que l’Afrique doit honorer et célébrer ses racines culturelles afin d’envisager l’avenir avec harmonie.

