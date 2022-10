https://fr.sputniknews.africa/20221001/fuites-des-gazoducs-nord-stream-la-chine-deplore-un-grand-et-tragique-cataclysme-1056364958.html

Fuites des gazoducs Nord Stream: la Chine déplore un "grand et tragique cataclysme"

Fuites des gazoducs Nord Stream: la Chine déplore un "grand et tragique cataclysme"

La destruction physique des gazoducs Nord Stream va provoquer des turbulences sur les marchés énergétiques et affectera surtout les consommateurs des pays en... 01.10.2022, Sputnik Afrique

Pékin s’est exprimé au sujet des quatre fuites récentes sur les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 dans la mer Baltique.D’après lui, la destruction physique des gazoducs exacerbe le problème de manque d'approvisionnement énergétique en Europe."C'est en effet un grand et tragique cataclysme que nous ne souhaitons pas voir", a conclu Geng Shuang.Les fuitesQuatre fuites, précédées d’explosions, ont été enregistrées entre le 26 et le 29 septembre. Deux se situent dans les zones économiques exclusives de la Suède et les deux autres dans celles du Danemark. Selon le rapport officiel de la Suède et du Danemark remis à l’Onu le 30 septembre, les fuites sont dues à des explosions sous-marines équivalant "à des centaines de kilos" de TNT.Pour le moment, l’origine et l'auteur des explosions restent indéfinis.Les services de sécurité russes (FSB) ont ouvert une enquête pour "acte de terrorisme international" après ce sabotage présumé.La Commission européenne a pour sa part promis une réponse à cette "perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes".Dans son discours décisif, fait le 30 septembre, évoquant les récentes explosions sur les gazoducs Nord Stream, le Président russe a estimé que "les Anglo-Saxons ne sont plus satisfaits des sanctions, ils passent déjà aux sabotages, en détruisant de fait les infrastructures européennes".

nord stream, chine, international, russie, onu