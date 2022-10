https://fr.sputniknews.africa/20221001/environ-200-personnes-affrontent-la-police-a-rennes--videos-1056362055.html

Environ 200 personnes affrontent la police à Rennes – vidéos

Environ 200 personnes affrontent la police à Rennes – vidéos

Quatre personnes ont été interpellées en marge de violents affrontements dans le centre-ville de Rennes, lors d’une manifestation non déclarée de militants de... 01.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-01T14:48+0200

2022-10-01T14:48+0200

2022-10-01T14:49+0200

europe

france

police nationale française

loi anticasseurs

black bloc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1045459336_0:162:2048:1314_1920x0_80_0_0_c025e47beff4a32cdcd2fdb8395f0dad.jpg

Des poubelles incendiées, des mortiers d’artifice tirés, la police affrontant des personnes encagoulées s'abritant derrière des parapluies noirs, signe distinctif des "black blocs", selon France Bleu.Tel a été le déroulé d’une manifestation non autorisée qui a eu lieu à Rennes dans la nuit du 29 au 30 septembre.La fête dégénèreUne centaine de personnes a fait la fête sur fond d’alcool dans le centre-ville de Rennes, selon TF1. Arrivés sur place pour disperser ces individus, les policiers constatent qu’ils migrent et se rassemblent à un autre endroit, leur nombre avoisinant déjà 200 personnes.Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour des faits de violences avec armes, trois policiers nationaux ont été légèrement blessés. La situation s’est normalisée vers 1 heure du matin.Des "casseurs bien entraînés"Certains manifestants étaient "bien entraînés, mobiles", avançaient avec des parapluies devant eux et avaient des vêtements de rechange pour se fondre dans la foule, d’après le témoignage sur France 3 de David Leveau, secrétaire régional Bretagne de l'unité SGP Police.

europe

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

europe, france, police nationale française, loi anticasseurs, black bloc