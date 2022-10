https://fr.sputniknews.africa/20221001/elon-musk-presente-lambitieux-robot-humanoide-de-tesla-1056359846.html

Elon Musk présente l'ambitieux robot humanoïde de Tesla - vidéos

Elon Musk présente l'ambitieux robot humanoïde de Tesla - vidéos

Elon Musk a présenté vendredi deux prototypes du robot humanoïde Optimus, que son entreprise Tesla espère produire un jour par "millions" pour "transformer la... 01.10.2022, Sputnik Afrique

"Bumble C", une première version du robot, est arrivé en marchant précautionneusement sur la scène californienne où avait lieu la conférence annuelle "Tesla AI Day" sur les progrès en intelligence artificielle du fabricant de voitures électriques.Le robot a esquissé un salut de la main et une vidéo l'a montré apportant un colis à un employé et arrosant des plantes.Des employés ont aussi amené sur des roulettes un prototype plus avancé d'Optimus, avec moins de câbles apparents mais encore incapable de marcher tout seul.Le patron de Tesla ambitionne un robot qui, à terme, coûtera "probablement moins de 20.000 dollars", et sera conçu pour être répliqué en "millions d'unités". Il parie sur des premières livraisons d'ici trois à cinq ans.Le multimilliardaire avait présenté en 2021 ce projet d'un robot pouvant accomplir les tâches répétitives à la place des humains.Elon Musk espère que le robot sera un jour "amical" et que discuter avec lui semblera "naturel". Il a aussi promis des fonctionnalités de sécurité, pour éviter un "scénario à la Terminator".

