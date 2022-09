https://fr.sputniknews.africa/20220930/le-premier-centre-russe-dedie-a-la-culture-africaine-bientot-inaugure-au-nord-de-moscou-1056351065.html

Le premier Centre russe dédié à la culture africaine bientôt inauguré au nord de Moscou

Le premier Centre russe dédié à la culture africaine bientôt inauguré au nord de Moscou

Après 11 ans de discussions et préparatifs, le premier Centre russe dédié à l’étude de la culture et de l'art des peuples africains ouvrira bientôt ses portes dans la région de Tver, a fait savoir à Spoutnik Youri Korobov, chef du bureau régional de l'organisation Delovaïa Rossiïa."Grâce au travail de personnalités publiques et de diplomates, un projet visant à mettre en place un centre d'un tel niveau a été élaboré", a déclaré le responsable.Le Centre se chargera de projets éducatifs, de l’organisation de conférences, de festivals et d’expositions.Une exposition uniqueLe Centre abritera une exposition unique qui mettra en lumière les relations historiques entre la Russie et l'Afrique.Il insiste sur la nécessité de "créer les conditions nécessaires pour l’exposition des objets. Tous les facteurs sont pris en compte: lumière, température, etc".Pourquoi la région de Tver?Le bâtiment où se trouvera le Сentre est "un lieu historiquement intéressant", explique l'interlocuteur de l'agence. En effet, c'est un ancien relais postal.D’après lui, tous les pays qui "entretiennent des relations culturelles et commerciales" avec Moscou s’intéressent au lancement de ce projet. Fredrik Ibrahim Kibuta, ambassadeur de Tanzanie auprès de la Fédération de Russie, se rendra dans le Centre dans le futur dès son ouverture, a précisé M.Korobov.Les Africains choisissent les universités russesSputnik s’est également entretenu avec Stanislav Beletski, le chef du Centre russe de l'université de Dodoma en Tanzanie, qui a expliqué pourquoi de nombreux Africains optent pour des études supérieures en Russie.Selon M.Beletski, les programmes d'enseignement en Russie coûtent moins cher et, dans le même temps, ils garantissent à ces étudiants l’accès à des emplois dans leurs pays d'origine.D'autres formations scientifiques, soit les études de vétérinaire et de l’ingénierie sont également très prisées par les jeunes venant de l’Afrique, selon Stanislav Beletski.

