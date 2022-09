https://fr.sputniknews.africa/20220930/critique-pour-une-couverture-100-masculine-le-film-francais-regrette-un-choix-malheureux-1056350349.html

Critiqué pour une couverture 100% masculine, le Film français regrette un "choix malheureux"

Critiqué sur Twitter, le magazine Le Film français a regretté vendredi de n'avoir mis que des hommes en couverture de sa dernière édition pour illustrer la... 30.09.2022, Sputnik Afrique

Spécialisé dans le 7e art, l'hebdomadaire a créé l'émoi sur les réseaux sociaux en mettant en couverture, sous le titre "Objectif reconquête", sept hommes: Jérôme Seydoux, le président de Pathé, entouré des acteurs Pio Marmaï, Guillaume Canet, Vincent Cassel, François Civil, Pierre Niney et Dany Boon. "Aucun malaise avec cette couverture ?", avait commenté le collectif 50/50, qui milite pour l'égalité, la parité et la diversité dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle. "Si on vous gêne, n'hésitez pas à le dire", avait également tweeté la réalisatrice Audrey Diwan, qui a remporté le Lion d'or en 2021 à Venise avec son film "L'événement". "Le choix de publier cette photo en couverture, et le choix des termes, s'est avéré malheureux et regrettable", a répondu la revue à destination des professionnels, sur Twitter.Secoué depuis 2019 par la vague #MeToo, le cinéma français est également régulièrement critiqué pour son manque de parité et de diversité.Selon une étude du collectif 50/50 publiée fin 2021, les femmes ne représentaient que 38% des personnages principaux des 115 long-métrages ayant le plus gros budget ou ayant rencontré le plus grand succès en salle en 2019.

