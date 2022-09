https://fr.sputniknews.africa/20220930/burkina-tirs-entendus-dans-le-quartier-de-la-presidence-a-ouagadougou-1056344671.html

Burkina: tirs entendus dans le quartier de la présidence à Ouagadougou

Des tirs ont été entendus tôt vendredi matin à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, dans le quartier abritant la présidence et le quartier général des... 30.09.2022, Sputnik Afrique

Des coups de feu ont été entendus très tôt à plusieurs endroits, dont le camp Baba Sy. "Plusieurs axes, dont la zone du siège de la télévision nationale, sont coupés et le signal de la RTB est coupé depuis plusieurs heures", rapporte le journal "leFasonet", qui souligne que "la situation est confuse" dans la capitale Ouagadougou.Des sources citées par des médias locaux parlent de "soldats mécontents", ajoutant que des pourparlers "sont en cours pour les calmer".Le Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes depuis 2015. Ces attaques ont causé plusieurs centaines de morts, provoqué le déplacement d’environ 1,5 million de personnes et la fermeture de plusieurs écoles et centres de santé.

