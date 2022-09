https://fr.sputniknews.africa/20220929/moscou-veut-que-lonu-pousse-loccident-a-lever-les-sanctions-qui-lempeche-a-exporter-ses-cereales-1056340946.html

Moscou veut que l’Onu pousse l'Occident à lever les sanctions qui l'empêche à exporter ses céréales

La Russie s’attend à ce que les Nations unies incitent les pays occidentaux à renoncer aux restrictions qui empêchent l’exportation de ses céréales et engrais... 29.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que 300.000 tonnes d’engrais russes restent bloquées dans les ports maritimes européens, Moscou demande à l’Onu d’intervenir.Selon elle, les navires russes "doivent être autorisés à entrer dans les ports européens et les navires étrangers dans les ports russes".Livrer gratuitement les engrais aux pays pauvresVladimir Poutine avait qualifié le 20 septembre de "comble de cynisme" et d’"égoïsme" la passivité de l’UE, qui a ignoré la proposition russe sur les 300.000 tonnes d’engrais stockés dans les ports maritimes européens. Plus tôt, le Président russe avait déclaré que Moscou était prêt à livrer gratuitement tous ces engrais aux pays pauvres.

