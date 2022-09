https://fr.sputniknews.africa/20220929/la-reine-du-danemark-retire-les-titres-royaux-de-ses-petits-enfants-et-pourquoi-1056341890.html

La Reine du Danemark retire les titres royaux de ses petits-enfants, et pourquoi?

La Reine du Danemark retire les titres royaux de ses petits-enfants, et pourquoi?

La Reine Margrethe II a décidé de retirer les titres à ses petits enfants afin de leur permettre de façonner leur propre existence. Cette décision a toutefois... 29.09.2022, Sputnik Afrique

Rififi au sein de la famille royale danoise. La reine Margerethe II a pris la décision de déchoir ses quatre petits-enfants de leurs titres royaux, qui prendra effet déjà bientôt.La raison officielle invoquée serait de permettre aux enfants de son fils le prince Joachim de vivre une vie plus normale. La Reine souhaite les libérer des obligations qu’implique l’affiliation à la famille royale. En outre, cette résolution a été prise afin de suivre le mouvement d’autres monarchies en Europe qui ont décidé de faire de même.Toutefois, la comtesse Alexandra n’est pas sur la même ligne que la Reine. Dans une interview pour le journal Danois BT, elle s’est dite choquée de cette résolution, en soulignant que "les enfants se sentent rejetés" et "ne peuvent pas comprendre pourquoi leur identité leur est retirée".Austérité royaleAu Royaume-Uni, le Roi Charles III a lui aussie annoncé vouloir réduire la taille de la famille royale. Il ne devrait rester plus que sept personnes qui exerceraient leurs fonctions. Les princes Andrew et Harry ainsi que Meghan Markle pourraient bien être les grands perdants.En Suède, le Roi a décidé, en 2019, sous la pression du parlement de délester cinq-petits enfants de leurs titres royaux afin de faire des économies.

