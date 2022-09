https://fr.sputniknews.africa/20220929/jumanji-en-vrai-un-phoque-geant-se-retrouve-au-milieu-dune-ville-a-cause-de-louragan-ian-1056339046.html

Jumanji en vrai: un phoque géant se retrouve au milieu d'une ville à cause de l’ouragan Ian

Jumanji en vrai: un phoque géant se retrouve au milieu d'une ville à cause de l’ouragan Ian

Ce que vous n’auriez pu imaginer voir que dans un film se passe en ce moment aux États-Unis: à cause de la tempête tropicale Ian, qui fait des ravages... 29.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-29T16:29+0200

2022-09-29T16:29+0200

2022-09-29T16:29+0200

vidéoclub

phoque

ouragan

états-unis

multimédia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103025/38/1030253876_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ce65ae42cbb89bd808c3af5baed3ec43.jpg

Ces images peuvent sembler invraisemblables, et pourtant: ce phoque a été rejeté par l'océan dans les rues d'une ville américaine par la tempête monstre Ian. Et bien que ce soit un mammifère et qu’il puisse vivre sur la terre ferme, la vie ne l'y pas formé, c'est certain.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vidéoclub, phoque, ouragan, états-unis, multimédia