"Jackie vous êtes là? Où est Jackie?": Biden s'adresse à une parlementaire décédée - vidéo

Joe Biden s'est adressé dans un discours mercredi à une parlementaire républicaine décédée, ce qui a suscité de nombreuses questions lors du briefing quotidien... 29.09.2022, Sputnik Afrique

"Où est Jackie?" a demandé le démocrate de 79 ans, pendant une allocution consacrée à la lutte contre l'obésité et l'insécurité alimentaire. "Je veux remercier tous ceux qui sont ici" avait déclaré Joe Biden en mentionnant deux autres parlementaires particulièrement impliqués sur ces sujets, un républicain et un démocrate. Il a dans la foulée semblé chercher dans la salle l'ancienne membre de la Chambre des représentants Jackie Walorski, élue républicaine de l'Indiana décédée début août dans un accident de voiture, qui était très engagée dans la lutte contre la malnutrition.L'élue avait activement contribué à la préparation d'un grand sommet consacré à ce problème, au cours duquel Joe Biden a pris la parole mercredi.La Maison Blanche avait publié après sa mort un communiqué dans lequel le président américain se disait "choqué et attristé". Bombardée de questions à ce sujet mercredi pour savoir si Joe Biden avait oublié que la parlementaire était morte, la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre n'a pas réellement répondu. Karine Jean-Pierre a ajouté que Joe Biden avait d'ores et déjà prévu de rencontrer vendredi la famille de la parlementaire décédée, à l'occasion de la signature d'une loi, pour rendre hommage à son combat "remarquable" contre la malnutrition.

