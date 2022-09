https://fr.sputniknews.africa/20220928/un-ours-soffre-un-plongeon-dans-une-piscine-de-californie-1056332678.html

Un ours s’offre un plongeon dans une piscine en Californie

2022-09-28T18:07+0200

2022-09-28T18:07+0200

2022-09-28T18:15+0200

Cet habitant d’une maison de location en Californie a filmé une visite inattendue. Un ours et un ourson sont venus vers la piscine et se comportaient comme de vrais vacanciers. L'un a plongé et a apprécié la natation, l’autre a touché l'eau de sa patte et s’amusait à côté.

