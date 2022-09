Référendums, en continu: le Donbass a "suivi la recommandation de Zelensky", selon un diplomate

La quasi-totalité des votants lors des référendums organisés dans le Donbass et dans deux régions d'Ukraine ont opté pour l'intégration à la Russie. Selon le représentant de Moscou à l'Onu, ils ont ainsi suivi le conseil de Volodymyr Zelensky qui avait appelé les russophones à "ficher le camp".

Les habitants du Donbass et des régions ukrainiennes de Zaporojié et de Kherson ont "suivi la recommandation cynique de M.Zelensky" de "ficher le camp" en quittant l'Ukraine pour aller rejoindre la Russie, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu Vassili Nebenzia lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York.

Il a ainsi cité une interview donnée par le Président ukrainien en août 2021, dans laquelle il avait donné un tel conseil à ceux qui aiment la langue de Pouchkine et se considèrent comme Russes.

Selon M. Nebenzia, Kiev, sous la tutelle de l'UE et des États-Unis, a mis le cap, en 2014, sur l'extermination physique des habitants du Donbass. Les autorités ukrainiennes ont ouvertement qualifié les habitants russes et russophones de ces régions de "spécimen" et d'"inhumains", a-t-il affirmé.