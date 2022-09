https://fr.sputniknews.africa/20220928/les-usa-considerent-le-monde-entier-comme-un-terrain-dessai-pour-leurs-armes-1056335197.html

Les USA "considérent le monde entier comme un terrain d'essai" pour leurs armes

Depuis 1798, Washington a déclenché 469 guerres et conflits armés, a affirmé mercredi Konstantin Gavrilov, chef de la délégation russe aux négociations sur la sécurité militaire sur la sécurité militaire et contrôle des armements à Vienne. Selon lui, Washington n'a pas l'intention de s'arrêter.Stimuler la compétitivitéPour le diplomate russe, ces armes américaines sont exploitées aujourd'hui par des militaires et radicaux ukrainiens. Il a rappelé que le ministère ukrainien de la Défense avait "ouvertement proposé" aux groupes américains de mettre en œuvre des projets pilotes avant la production de masse, "pour stimuler la compétitivité de ces armes testées dans la zone de guerre".

