La région de Kherson et la RPL demandent à Poutine de les rattacher à la Russie

Les chefs de la région de Kherson et de la République populaire de Lougansk ont demandé à Vladimir Poutine un rattachement à la Russie. 28.09.2022, Sputnik Afrique

Le lendemain des votes dans le Donbass et deux autres régions, la RPL et la région de Kherson ont demandé à Vladimir Poutine de rejoindre la Fédération de Russie.Soulignant que, lors du référendum, 87% d'habitants avaient souhaité "la réunification avec leur patrie historique", le chef de la région de Kherson a demandé à Vladimir Poutine d'admettre ce territoire dans la Fédération de Russie.Vladimir Saldo a fait savoir que le vote s'est tenu en stricte conformité avec les principes et normes de la loi internationale et en présence d’observateurs internationaux qui ont noté sa légitimité.La RPL demande aussi un rattachementQui plus est, le chef de la République populaire de Lougansk Leonid Passetchnik a également adressé au Président russe une demande similaire. Selon le référendum dans cette région, 98,42% des habitants ont voté pour l'intégration à la Russie.Léonid Passetchnik, chef de la RPL, signe une demande destinée à Vladimir Poutine

