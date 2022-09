https://fr.sputniknews.africa/20220928/investissements-et-commerce-le-senegal-et-larabie-saoudite-signent-trois-accords-1056331942.html

Le Sénégal signe plusieurs accords avec l'Arabie saoudite

Le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, et son homologue saoudien en charge de l'investissement, Khalid Al... 28.09.2022

Le premier accord porte sur le procès-verbal de la commission mixte sur la protection des investissements, le deuxième est relatif à la coopération entre les Chambres de commerce des deux pays, tandis que le troisième porte sur la création d’un conseil des affaires sénégalo-saoudien.Le secteur privé est extrêmement important dans le développement des Etats, a-t-elle estimé, notant que "c’est celui qui porte la croissance et qui crée l’emploi"."Nous nous félicitons de cet important accord entre nos deux fédérations de chambres de commerce qui vont encore porter plus haut et plus fort notre coopération déjà si exemplaire", a-t-elle souligné.Pour sa part, le ministre saoudien de l’investissement a soutenu que son pays a toujours exprimé "sa ferme volonté de soutenir le Sénégal", rappelant qu'au total le Royaume d’Arabie Saoudite a accordé, dans plusieurs domaines, des financements au Sénégal portant sur un montant de plus de 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards de francs CFA.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

