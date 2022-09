https://fr.sputniknews.africa/20220928/en-france-un-algerien-sevade-du-commissariat-puis-se-lance-dans-une-course-poursuite--1056331170.html

En France, un Algérien s'évade du commissariat puis se lance dans une course-poursuite

En France, un Algérien s'évade du commissariat puis se lance dans une course-poursuite

En situation irrégulière, un ressortissant algérien s'est enfui du poste de police où il était retenu à Montbéliard. Dans sa fuite, il a volé un véhicule avant... 28.09.2022

Les automobilistes qui empruntaient l’autoroute A36 le 26 septembre ont été témoins d’un spectacle inhabituel. Un jeune ressortissant algérien en situation irrégulière s’est lancé dans une course-poursuite pour échapper aux forces de l’ordre, raconte L’Est Républicain.Tout a commencé à Montbéliard vers 8h30. L'homme avait été arrêté et se trouvait dans le commissariat, en attente de son transfert vers un centre de rétention. Toutefois, non menotté, il a pu prendre la fuite.C’est en arrivant au niveau du feu rouge d’une grande avenue qu’il a repéré une Wolskwagen Polo. Il s’est installé sur le siège passager et a ordonné au conducteur âgé de 21 ans de rouler en le menaçant avec un couteau suisse trouvé dans le véhicule. Toutefois, la victime est parvenue à prendre la fuite et le malfrat a pris le volant.Course-poursuite sur l’autorouteC’est à toute vitesse qu’il s’est dirigé sur l’autoroute A36. L’individu a tenté de semer les policiers en faisant demi-tour au niveau de Denney, ville située à proximité de Belfort. Après être sorti de l’autoroute, il s’y est réengagé à nouveau dans l’autre sens jusqu’à la sortie suivante où il a fait un tonneau et fini sa course sur le toit.Le fuyard a été maîtrisé non sans difficulté, un agent de la police aux frontières ayant été blessé à la jambe dans l’interpellation. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour évasion, violences sur policiers ainsi que sur le conducteur du véhicule volé.

