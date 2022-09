https://fr.sputniknews.africa/20220928/burkina-une-dizaine-de-morts-dans-une-attaque-terroriste-dans-le-nord-1056325935.html

Burkina: attentat contre un convoi de ravitaillement dans le Sahel

Burkina: attentat contre un convoi de ravitaillement dans le Sahel

Une attaque terroriste à Gaskindé, dans le nord du Burkina Faso, a fait une "dizaine de morts", majoritairement des soldats, ont indiqué des sources... 28.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-28T07:30+0200

2022-09-28T07:30+0200

2022-09-28T07:49+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

attentat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1055695032_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_82c9a95db882dfb2aeb2ef4a4d872e6b.jpg

"Un convoi de ravitaillement des populations, escorté par une unité du 14e RIA (Régiment Inter-Armes) à destination de Djibo, a été la cible d'une attaque terroriste ce jour (lundi), près de la localité de Gaskindé", localité située dans la province du Soum, région du Sahel, souligne un communiqué de l'armée.Une source sécuritaire a parlé d'un bilan provisoire d'une dizaine de morts parmi les éléments du détachement et de nombreux blessés graves.Le Burkina Faso, où des militaires ont pris le pouvoir en janvier en promettant de faire de la lutte contre le terrorisme, est confronté comme plusieurs pays voisins à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda* et au groupe Daech*.Depuis 2015, les attaques récurrentes y ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de quelque deux millions de personnes.*Organisations terroristes interdites en Russie

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

burkina faso, afrique subsaharienne, attentat