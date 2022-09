https://fr.sputniknews.africa/20220928/bresil-tunisie-une-banane-lancee-lors-dun-match-amical-au-parc-des-princes-1056326061.html

Brésil-Tunisie: une banane lancée lors d'un match amical au Parc des Princes

Brésil-Tunisie: une banane lancée lors d'un match amical au Parc des Princes

La Confédération brésilienne de football (CBF) a dénoncé l'acte de racisme commis mardi au stade Parc des Princes à Paris, lorsqu'un supporteur tunisien a... 28.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-28T07:37+0200

2022-09-28T07:37+0200

2022-09-28T07:37+0200

football

terrain de football

match amical

tunisie

brésil

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1046036237_0:168:1920:1248_1920x0_80_0_0_af0f45d190003a07c0d23f00bf02907a.jpg

"La CBF réitère sa position contre la discrimination et rejette avec véhémence un autre chapitre du racisme dans le football", a écrit l'instance dirigeante du football brésilien sur son compte Twitter après la victoire 5-1 du Brésil sur la Tunisie lors du dernier match amical de préparation à la Coupe du monde au Qatar 2022.Le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a exprimé son "indignation" et rappelé que tous les peuples sont "égaux, sans distinction de couleur, de race ou de religion".Avant le début du match, l'équipe brésilienne s'est rendue sur le terrain parisien portant une banderole avec le message : "Sans nos joueurs noirs, nous n'aurions pas d'étoiles sur notre maillot", en hommage aux joueurs noirs qui ont brillé et permis à la selecao de remporter plusieurs coupes du monde.Plusieurs joueurs brésiliens ont été victimes d'actes de racisme, le cas le plus récent en Espagne, avec les insultes racistes proférées à l'encontre de l'attaquant Vinícius Júnior par un journaliste et par des supporters rivaux avant le match de championnat de son équipe, le Real Madrid, contre l'Atletico Madrid.

tunisie

brésil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

football, terrain de football, match amical, tunisie, brésil, international