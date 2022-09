https://fr.sputniknews.africa/20220927/un-commissariat-turc-attaque-aux-explosifs-un-policier-mort--video-1056316915.html

Un commissariat turc attaqué aux explosifs, un policier mort – vidéo

Un commissariat turc attaqué aux explosifs, un policier mort – vidéo

Dans la ville de Mersin (Turquie), un groupe de terroristes a attaqué un poste de police. Après une fusillade, ils ont déclenché des explosifs. Un agent des... 27.09.2022, Sputnik Afrique

Les faits ont eu lieu à Mersin, en Turquie, lundi, vers 23h heure locale. Trois inconnus ont voulu entrer dans un poste de police sous couvert d'employés. Lorsque les forces de l'ordre ont tenté de les arrêter, le groupe a ouvert le feu.L'un des agresseurs a tenté d'entrer sur le site dans une voiture piégée. Lorsque la police a tenté de le stopper et a ouvert le feu, l'engin artisanal a explosé.Un couple russe est devenu témoin de l'attaque:Les autorités signalent deux complices, un homme et une femme. Le premier a été interpellé presque aussitôt, la seconde est recherchée.Un mort et deux blessésÀ la suite de l'explosion, un policier est décédé, le second a été transporté à l'hôpital dans un état grave.La fusillade a également blessé un civil qui était assis sur un balcon voisin. Il a une blessure par balle, mais il n'y a aucun danger pour sa vie.

