https://fr.sputniknews.africa/20220927/melenchon-invite-le-rappeur-booba-a-marcher-contre-la-vie-chere-1056325012.html

Mélenchon invite le rappeur Booba à "marcher contre la vie chère"

Mélenchon invite le rappeur Booba à "marcher contre la vie chère"

Le leader de la France Insoumise a proposé au célèbre artiste de participer à la "marche contre la vie chère" qui se tiendra le 16 octobre. L’intéressé a... 27.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-27T21:56+0200

2022-09-27T21:56+0200

2022-09-27T21:56+0200

booba

rap

jean-luc mélenchon

manifestation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1045701904_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_90fb3bec059f7bf217eb7156c89d2435.jpg

Le "Duc de Boulogne" appelé à protester dans la rue. Cela peut sembler improbable de voir un rappeur prendre part à une mobilisation, mais pourtant, c’est le souhait qu’a fait Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise.Sur le plateau de "Quelle époque", diffusé sur France 2 samedi dernier, il a souhaité voir l’artiste se joindre à sa "marche contre la vie chère" qui se tiendra le 16 octobre. Il a formulé ce souhait suite à une question concernant le rappeur actuellement en conflit avec des influenceurs et plus particulièrement Magali Berdah, patronne de l’agence Shauna Events, spécialisée dans le conseil de stars de la télé-réalité.Le rappeur a répondu à l’invitation en déclarant qu’il n’envoyait personne en meute et que c’était pour lui compliqué de marcher contre la vie chère en Lamborghini.Un peu plus tard, l’artiste s’est distingué en publiant une image sur les bienfaits de la marche. M.Mélenchon en a profité pour renouveler son invitation à l’artiste et a sa communauté.Toutefois, quelques heures après, nous avons assisté à un coup de théâtre. Booba a fait savoir que sa communauté était très déçue et qu’elle ne participerait pas à la marche. Le post est accompagné d’une photo de Jean-Luc Mélenchon qui pose avec Magali Berdah, avec qui le rappeur est en conflit ouvert.Un conflit qui s’est intensifiéLe conflit a débuté en juillet dernier. Le rappeur dénonçait régulièrement les placements de produits des influenceurs et accusait ces derniers d’"arnaquer les honnêtes gens". Certains des influenceurs visés étaient managés par Magali Berdah qui a obtenu de la justice la fermeture d’un compte sur un autre réseau social de l’artiste.Booba avait alors contre-attaqué en déposant plainte contre la société de Me Berdahet une enquête pour "pratiques commerciales trompeuses" a été ouverte par la justice en septembre dernier.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

booba, rap, jean-luc mélenchon, manifestation