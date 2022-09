https://fr.sputniknews.africa/20220926/senegal-lex-premiere-ministre-aminata-toure-quitte-le-groupe-presidentiel-a-lassemblee-nationale-1056295644.html

Sénégal: l'ex-Première ministre Aminata Touré quitte le groupe présidentiel à l'Assemblée nationale

Selon les analystes, l'ancienne Premier ministre n'a pas accepté la décision du Chef de l'État Macky Sall de choisir à sa place M. Amadou Mame Diop, comme... 26.09.2022, Sputnik Afrique

sénégal

afrique subsaharienne

La députée Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal, tête de liste lors des législatives de juillet dernier, a annoncé, dimanche à Dakar, qu'elle va saisir dès ce lundi le président de l'Assemblée nationale (parlement) pour lui notifier son désir de quitter le groupe parlementaire de la coalition présidentielle Benno Book Yakaar (Unis pour l'espoir), pour devenir députée non-inscrite lors de cette 14e législature."Je ne vais pas quitter l'Assemblée nationale. Je suis dans cet hémicycle pour défendre les intérêts des Sénégalais. Je ne suis pas la députée de qui que ce soit. Je suis là pour le peuple", a-t-elle dit lors d'une rencontre devant la presse sénégalaise et internationale.Selon les analystes, l'ancienne Premier ministre n'a pas accepté la décision du Chef de l'État Macky Sall de choisir à sa place M. Amadou Mame Diop, comme candidat de la coalition de la majorité pour présider l'Assemblée nationale.Avec un siège en moins, la coalition au pouvoir risque de perdre la majorité absolue dans l’hémicycle. Le groupe parlementaire BBY se retrouve avec 82 députés, le groupe parlementaire de l'opposition Yewwi Askan Wi, avec 56 députés, et le groupe Wallu Sénégal, avec 24 députés. Papa Djibril Fall et Thierno Alassane Sall sont déjà des députés non-inscrits. Ils seront désormais au nombre de trois si Aminaté Touré joint sa parole à l’acte lundi.Répondant, par ailleurs, à la question de sa propre candidature à l’élection présidentielle de 2024, Mme Aminata Touré a répondu qu’elle y pense sérieusement. "J’irai au préalable à la rencontre des Sénégalaises et Sénégalais, pour prendre leur avis et leur soutien", a-t-elle dit.À rappeler que Amadou Mame Diop, candidat de la coalition de la majorité Benno Bok Yakaar avait été élu, le 12 septembre, président de la nouvelle Assemblée nationale issue des élections législatives du 31 juillet.

