L’homme d’affaires russe Prigojine avoue que son fils se bat dans le Donbass

Son fils se trouve déjà dans le Donbass en faisant partie des paramilitaires de Wagner, assure l’homme d’affaires russe Evgueni Prigojine. Ce groupe privé est... 26.09.2022, Sputnik Afrique

opération militaire russe en ukraine

evguéni prigojine

donbass

groupe wagner

afrique

mali

république centrafricaine

Le fils d'Evgueni Prigojine accomplit des missions dans le Donbass au sein du groupe de sécurité privé Wagner, a déclaré l'homme d'affaires russe à la chaîne de télévision RTVI.La chaîne lui a demandé des informations à ce sujet sur fond de campagne de mobilisation partielle lancée en Russie par le Président Vladimir Poutine.Cependant, M.Prigojine n’a pas voulu préciser la localisation et les missions de son fils.Plus tôt, l’homme d’affaires avait annoncé au journal en ligne Glas Naroda qu’après son service militaire obligatoire, son fils était entré dans le groupe Wagner et s’était rendu dans plusieurs points chauds, dont la Syrie.Groupe Wagner en AfriqueLe nom de la compagnie militaire privée Wagner est souvent mentionné dans les médias en liaison avec sa présence en Afrique.Au Mali et en Centrafrique, elle est chargée des questions sécuritaires, ainsi que de l'entraînement des forces armées locales.

