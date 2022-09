https://fr.sputniknews.africa/20220926/leconomie-angolaise-devrait-croitre-de-35--en-2022-selon-fitch-solutions-1056304731.html

L'économie angolaise devrait croître de 3,5% en 2022, selon Fitch Solutions

L'économie angolaise devrait connaître une croissance de 3,5% cette année, soit le rythme le plus rapide depuis 2014, mais elle ralentira ensuite à 1,8% en... 26.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-26T19:43+0200

2022-09-26T19:43+0200

2022-09-26T20:07+0200

angola

afrique subsaharienne

économie

fitch

"La forte croissance de l'Angola cette année ne se prolongera guère jusqu'en 2023, car la production de pétrole devrait renouer avec une tendance à la baisse", souligne Fitch Solutions dans une analyse de l’économie angolaise.Les analystes prévoient une réduction de la croissance en Afrique subsaharienne en 2022, dans un contexte où la forte inflation limite les dépenses des ménages et où le ralentissement de la demande extérieure influence les exportations.Fitch Solutions indique qu'"en 2023, la croissance devrait atteindre 3,7%, avec un ralentissement des pressions sur les prix et une reprise de la demande en provenance de Chine".D'ici la fin de l'année, la croissance du PIB devrait s'accélérer, entraînant une augmentation de la richesse nationale de 3,5%, la croissance la plus rapide depuis 2014, essentiellement "au détriment de gains plus importants dans le secteur pétrolier, en raison de l'accélération de la production".Prévisions sur le taux d'inflationPour cette année, le cabinet anticipe une baisse de l'inflation de 25,7% en 2021 à 20%, ce qui "adoucit la pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs".

