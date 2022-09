La Russie dresse ses priorités au sein de l’Union internationale des télécommunications

"La Russie travaille activement au développement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, 40% des systèmes et services municipaux utilisent déjà des algorithmes d'intelligence artificielle. De plus, Moscou est également devenue la meilleure métropole du monde en termes de développement d'infrastructures urbaines et de qualité de vie, en se classant troisième parmi les villes les plus prospères", a-t-elle indiqué.