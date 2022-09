https://fr.sputniknews.africa/20220926/fusillade-dans-une-ecole-a-izhevsk-dans-le-centre-de-la-russie-des-victimes-1056297080.html

Un néonazi ouvre le feu dans une école russe, plusieurs victimes parmi les enfants - vidéos

Plusieurs morts et blessés se trouvent parmi les élèves d’une école d'Izhevsk, dans le centre de la Russie. L'auteur des tirs s’est suicidé, selon la police. 26.09.2022, Sputnik Afrique

Une fusillade a eu lieu ce lundi 26 septembre dans une école d'Izhevsk, dans le centre de la Russie.Selon le chef de la région d’Oudmourtie, Alexandre Bretchalov, un agent de sécurité a été tué et il y a des blessés parmi les élèves.D’après la police, six personnes ont perdu la vie et une vingtaine ont été touchées par les balles.Des symboles nazisLe corps du tireur a été découvert par les forces de l’ordre, il s’est suicidé. Il portait un t-shirt noir avec des symboles nazis et une cagoule. Ses motivations ne sont pas encore claires.Les secouristes sont arrivés sur place.Un peu plus tard, le comité d’enquête de la Russie a précisé que le bilan des décédés s’est élevé à neuf morts, dont cinq écoliers, deux agents de sécurité et deux enseignants.

