En Afrique du Sud, des responsables militaires arrêtés pour fraude et corruption

Quatre responsables de l'armée sud-africaine ont été arrêtés pour fraude et de corruption. Ils ont comparu devant le tribunal d'un juge militaire supérieur à... 26.09.2022, Sputnik Afrique

Quatre responsables de la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF) ont été traduits devant un juge militaire pour faire face à des accusations de fraude et de corruption liées à l'acquisition d'équipements de protection individuelle au plus fort de la pandémie de Covid-19, a révélé lundi la Sandf.Le rapport allègue également que certaines activités criminelles commises par certains responsables, comme la fraude, justifient une action pénale. "Sur la base du rapport médico-légal de l'UES, la police militaire a ouvert un dossier criminel et mené une enquête guidée par la poursuite", note-t-il.La même source ajoute qu’à la suite de cette enquête, quatre des 15 membres de la SANDF ont été inculpés et ont comparu devant le tribunal d'un juge militaire supérieur à Thaba Tshwane pour mise en accusation.Le chef de la Force de défense nationale sud-africaine, le général Rudzani Maphwanya, a condamné le comportement présumé des officiers:Plusieurs hauts responsables sud-africains ont été traduits devant la justice pour leur implication présumée dans des affaires de corruption liées à la passation de marchés frauduleux et à l’achat de matériel et d’équipements pour lutter contre la covid-19.

