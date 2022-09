https://fr.sputniknews.africa/20220926/ce-pays-africain-qui-peut-etre-le-premier-a-accueillir-les-jeux-olympiques-1056308172.html

Ce pays africain qui peut être le premier à accueillir les Jeux Olympiques

L’Égypte a annoncé officiellement son intention d’organiser les Jeux Olympiques de 2036 et pourrait devenir le premier pays africain à accueillir cet événement... 26.09.2022, Sputnik Afrique

Les autorités égyptiennes vont postuler pour accueillir les Jeux Olympiques de 2036, a déclaré le ministre des Sports du pays, Ashraf Sobhi, lors d’une conférence de presse conjointe avec le président du Comité Olympique International (CIO) Thomas Bach, дe 24 septembre.En cas de succès de sa candidature, l’Égypte deviendrait donc le premier pays africain à accueillir le plus grand événement sportif au monde.L’Égypte a été la dernière destination de la tournée au Moyen-Orient du président du CIO, précise le site de l’organisation. Thomas Bach a rencontré le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, des athlètes et des fonctionnaires sportifs du pays. En compagnie d’Ashraf Sobhy, il "a visité la Cité olympique internationale égyptienne, un nouveau complexe sportif doté d'un stade de 90.000 places, d'installations d'entraînement, de salles de sport couvertes et d'autres installations sportives".

