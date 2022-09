https://fr.sputniknews.africa/20220926/cameroun-le-gouvernement-compte-soutenir-les-producteurs-locaux-de-farine-1056296109.html

Cameroun: le gouvernement compte soutenir les producteurs locaux de farine

Le gouvernement camerounais compte soutenir les producteurs locaux de farine, a affirmé, dimanche, le ministre de l’Économie, de la Planification et de... 26.09.2022, Sputnik Afrique

Ousmane Mey a justifié, dans une déclaration à la radio nationale, ce soutien du pays par la volonté d'étendre la nouvelle politique de substitution des importations destinée à une industrie profondément touchée par la pandémie de Covid-19 et exacerbée par la crise en Ukraine.Selon Zoutene Doufene, directeur général de la Planification et de l'Aménagement du territoire, la contribution du gouvernement dans ce domaine consistera à renforcer les infrastructures de base dans les bassins de production, à fixer des normes de qualité et à améliorer le cadre législatif et réglementaire.Pour une demande annuelle estimée à six millions de tonnes de farine, la Plateforme des promoteurs de farines locales du Cameroun (PROFACAM), groupe d'opérateurs privés, mis en place il y a un mois, entend produire et transformer des ignames, du manioc, du maïs et des pommes de terre suffisants pour approvisionner le marché local.Le Cameroun a importé 860.000 tonnes de blé en 2020 pour un coût de 156 milliards de francs CFA (environ 230,4 millions de dollars américains), d'après les données du ministère du Commerce.

