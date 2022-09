https://fr.sputniknews.africa/20220925/un-reseau-de-renseignements-ukrainien-qui-preparait-des-attentats-au-referendum-demantele-en-rpd-1056285030.html

Un réseau de renseignements ukrainien qui préparait des attentats au référendum démantelé en RPD

Un réseau de renseignements ukrainien qui préparait des attentats au référendum démantelé en RPD

Un réseau de renseignements ukrainien qui préparait des attentats lors du référendum a été démantelé dans la République populaire de Donetsk. C’est un ancien... 25.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-25T11:39+0200

2022-09-25T11:39+0200

2022-09-25T12:29+0200

donbass. opération russe

ukraine

référendum

république populaire de donetsk (rpd)

renseignement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101614/78/1016147888_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f84f50685a363b6b0540faea104f31fe.jpg

La République populaire de Donetsk a démantelé un réseau du service ukrainien des renseignements qui préparait des attentats lors du référendum sur l’adhésion à la Russie.Cette annonce a été faite ce 25 septembre par son ministère de l’Intérieur sur Telegram.L’information a été révélée via un ancien employé du service de sécurité ukrainien, arrêté en avril dernier. Finalement, il s’est avéré être un agent contractuel du service des renseignements, et est passé aux aveux.Frappes lors des votesLes référendums se tiennent du 23 au 27 septembre dans les régions de Lougansk, Donetsk, Zaporojié et Kherson. Il s’agit de déterminer l’avenir de ces territoires, principalement russophones, quant au rattachement éventuel à la Russie.Kiev continue d’attaquer ces régions pendant les votes. Dans la seule matinée du 25 septembre, la ville de Kherson a été pilonnée avec des HIMARS, et un engin artisanal a explosé à Berdiansk, dans la région de Zaporojié.Plusieurs explosions ont également eu lieu le 24 septembre à Melitopol, à Berdiansk. Parmi les villes les plus touchées sont Novaya Kakhovka dont le marché a été rasé, et Donetsk où le centre-ville a été pilonné avec des obus de calibre Otan.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, référendum, république populaire de donetsk (rpd), renseignement