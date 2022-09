https://fr.sputniknews.africa/20220925/somalie-sept-morts-et-neuf-blesses-dans-un-attentat-suicide-a-mogadiscio-1056292820.html

Somalie: Sept morts et neuf blessés dans un attentat-suicide à Mogadiscio

Un attentat-suicide visant un camp de recrutement de l'armée somalienne a fait au moins sept morts à Mogadiscio. Neuf personnes ont été blessées. 25.09.2022, Sputnik Afrique

Au moins sept personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans un attentat-suicide contre un camp de recrutement de l’armée somalienne à Mogadiscio, a indiqué un commandant de l’armée Abdullahi Adan."Sept personnes ont été tuées et neuf autres blessées ", a ajouté le responsable militaire.Cette attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Shabab*.Al-Shabab* avait attaqué il y a deux semaines un hôtel de Mogadiscio, faisant au moins 21 morts et 117 blessés lors d'un assaut.* Organisation terroriste interdite en Russie

