"Sécurité sérieuse": une observatrice vénézuelienne présente au référendum à Zaporojié

"Sécurité sérieuse": une observatrice vénézuelienne présente au référendum à Zaporojié

La sécurité du référendum dans la région de Zaporojié est organisée au plus haut niveau et toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement, affirme... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que le référendum sur le rattachement à la Russie des régions de Lougansk, Donetsk, Zaporojié et Kherson bat son plein, une observatrice de Venezuela présente à Melitopol parle du niveau de sécurité sur place.Selon elle, une centaine d'observateurs sont répartis en différents groupes et contrôlent dans les quatre régions.Même les religieux du monastère de Melitopol ont reçu tout le nécessaire pour y participer, prétend cette femme.Le scrutin crucialSelon les données d’un sondage à la sortie des urnes, lors du 1er jour du référendum, le 23 septembre, 93% des électeurs de Zaporojié ont voté pour l'adhésion à la Russie. L’enquête a été réalisée par l’Institut républicaine de recherche politique et sociologique de Crimée.Le référendum sur le rattachement à la Russie se déroule jusqu’au 27 septembre.

