Référendum: les votants comprennent qu'"ils n'affrontent pas l'Ukraine mais les pions de l'Otan"

Le référendum qui se tient dans les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporojié est "un acte de justice historique" pour ses populations et la Russie... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que les habitants des régions de Lougansk, Donetsk, Zaporojié et Kherson, contrôlées actuellement en majorité par l’armée russe, votent concernant leur rattachement à la Russie, Basem Tajeldine, expert vénézuélien en géopolitique, s’exprime sur le sujet dans une interview à Sputnik:Les référendums marquent, selon lui, "un acte de justice historique car la Russie récupère ses territoires historiques"."Déclaration démocratique" contre les "agressions"Basem Tajeldine pointe du doigt la position des États-Unis qui ont déjà fait savoir qu’ils ne reconnaîtront pas les résultats. Il souligne la contradiction selon laquelle "ceux qui prêchent la démocratie aux États-Unis sont ceux qui promeuvent les guerres, les divisions, le sectarisme, le fondamentalisme et le fascisme en Ukraine aujourd'hui".En Ukraine "le fascisme ukrainien et le fascisme européen commettent un génocide contre le peuple slave, le peuple russe", d'après lui. Cependant, les habitants du Donbass et des provinces de Kherson et de Zaporijié répondent aux agressions par une "déclaration démocratique".L'analyste vénézuélien espère le renforcement des relations diplomatiques et commerciales entre son pays et les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporojié à l'avenir. En février, le Président du Venezuela a été l'un des premiers à soutenir Poutine dans sa reconnaissance de l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

