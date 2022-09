https://fr.sputniknews.africa/20220925/mission-de-haut-niveau-de-la-cedeao-au-mali-bamako-decline-la-date-du-27-septembre-1056289662.html

Mission de haut niveau de la CEDEAO au Mali: Bamako décline la date du 27 septembre

La mission que doit envoyer la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) mardi à Bamako pour demander la libération des soldats... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Les autorités de transition au Mali ont reporté une rencontre avec les représentants de la CEDEAO invoquant des "contraintes d'agenda" .La CEDEAO avait décidé jeudi, lors de sommet tenu à New York, d'envoyer trois сhefs d’État, les Présidents sénégalais Macky Sall, ghanéen Nana Akufo-Addo et togolais Faure Gnassingbe, mardi prochain à Bamako pour demander la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali.Un communiqué sanctionnant le sommet de New York a souligné que "la Conférence a salué les initiatives diplomatiques entreprises par plusieurs chefs d'Etat de la CEDEAO, qui ont conduit à la libération le 3 septembre, de trois femmes soldates ivoiriennes".Toutefois, la Conférence "note avec regret le maintien en incarcération des 46 soldats restant, malgré tous les efforts de médiation entreprises par la région", relève le communiqué de la CEDEAO, qui demande la libération "sans condition" de ses militaires. Les chefs d'État ouest-africains ont condamné, à cet égard, "avec fermeté l’incarcération continue des soldats ivoiriens", et dénoncé "le chantage exercé par les autorités maliennes dans cette affaire", ajoute le texte.Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, présentés comme des "mercenaires", puis inculpés mi-août de "tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat" et formellement écroués. Trois soldates ont été libérées et ont regagné leur pays.

