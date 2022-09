https://fr.sputniknews.africa/20220925/minsk-sexprime-sur-une-eventuelle-frappe-nucleaire-contre-lukraine-1056285431.html

Minsk s'exprime sur une éventuelle frappe nucléaire contre l'Ukraine

Selon le chef de la diplomatie biélorusse, son pays s’oppose catégoriquement à l’utilisation militaire du nucléaire et ne réalisera pas de frappes contre... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Bien que la Biélorussie dispose d'armes capables de transporter des charges nucléaires, conformément aux accords avec la Russie, elle n'envisage pas d'attaquer d'autres pays, affirme le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vladimir Makeï, dans une interview accordée à France 24 et relayée par l’agence BelTa.Pas de frappe contre KievDe plus, M.Makeï a exclu la possibilité d’utiliser le territoire biélorusse pour une frappe nucléaire contre l’Ukraine.Le chef de la diplomatie biélorusse a aussi noté être convaincu qu’"il est toujours possible de s’asseoir à la table des négociations et de trouver une solution au problème".Par contre, il a fait remarquer que son pays avait besoin de telles armes car il "doit également penser à sa sécurité".

