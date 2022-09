https://fr.sputniknews.africa/20220925/les-legislatives-se-tiennent-a-sao-tome-et-principe-1056288353.html

Les législatives se tiennent à Sao Tomé-et-Principe

Les élections législatives se déroulent ce dimanche 25 septembre à Sao Tome-et-Principe. Les 100.000 électeurs de l'archipel sont appelés à élire 55 députés de... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Les bureaux de votes pour les législatives ont ouvert ce dimanche 25 septembre à Sao Tomé-et-Principe, où la coalition de centre-gauche au pouvoir pourrait céder sa majorité au centre droit.Quelque 100.000 électeurs sur 215.000 habitants sont appelés à renouveler les 55 députés de l'Assemblée nationale pour quatre ans, en même temps que les élus régionaux et municipaux.Les bureaux de vote dans l'archipel ont ouvert à 07h00 (locales et GMT) et fermeront à 17h00. Deux grands partis se disputent la direction du pays depuis son indépendance du Portugal en 1975: l'Action indépendante démocratique (ADI, centre-droit) et le Mouvement de libération du Sao Tomé-et-Principe-Parti social-démocrate (MLSTP-PSD, centre-gauche), au pouvoir.

