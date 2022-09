https://fr.sputniknews.africa/20220925/le-gouvernement-remanie-dans-la-republique-du-congo-1056284869.html

Le gouvernement remanié dans la République du Congo

Le gouvernement remanié dans la République du Congo

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a procédé sur proposition de son Premier ministre, au remaniement de l'équipe gouvernementale, a... 25.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-25T10:58+0200

2022-09-25T10:58+0200

2022-09-25T10:58+0200

république du congo

remaniement

gouvernement

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1052453100_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8564f47bcd0eb3cf6eb74306d5a296b0.jpg

La nouvelle équipe gouvernementale compte 37 ministres, dont cinq ministres d'État. Elle compte trois nouveaux entrants, à savoir Jean Baptiste Ondaye qui remplace Roger Rigobert Andely comme ministre des Finances, Lydie Pongault qui prend les commandes du ministère de la Culture et du Tourisme, et Juste Mondelle nommé, quant à lui, ministre délégué.Outre les trois entrants, plusieurs ministres changent de portefeuille. Il s'agit notamment de Jean Marc Thystere Tchicaya qui quitte les Transports et l'Aviation pour les Zones économiques spéciales, d'Émile Ouosso précédemment ministre des Zones économiques spéciales qui remplace Honoré Sayi au ministère de l'Hydraulique, ce dernier assumant les fonctions de ministre des Transports et de l'Aviation civile.

république du congo

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république du congo, remaniement, gouvernement, afrique subsaharienne