Un ado roué de coups par plusieurs agresseurs devant un lycée en France – vidéo choc

Coups de pied, de poing, acharnement… Un groupe d’individus s’en est violemment pris à un lycéen dans le Val-d’Oise devant un établissement d’enseignement... 24.09.2022, Sputnik Afrique

Un acte d’extrême violence a eu lieu au début de cette semaine devant le lycée polyvalent de L’Hautil dans le Val-d’Oise, rapporte le 23 septembre CNews.C’est un adolescent de 14 ans qui en a été la victime. Sur une vidéo sensible, filmée par un témoin et diffusée sur les réseaux sociaux, le mineur est violemment roué de coups par plusieurs agresseurs.Allongé au sol, l’adolescent tente de se protéger alors qu’il est frappé par d’innombrables coups de pied et de poing par un groupe, notamment à la tête, au milieu d’une foule placide. Selon le média, les cinq malfaiteurs sont des lycéens.L’élève attaqué, qui semble ne plus tenir debout, est ensuite relevé par d’autres.Connus des services de policeCNews indique que deux mineurs de 14 et 15 ans ont été interpellés le 22 septembre. Il s’agit d’individus déjà connus des services de police, l’un pour agression et l’autre pour vol.Une enquête a été ouverte. La victime, qui s’est ainsi vue prescrire cinq jours d’ITT, a dit auprès des enquêteurs ne pas connaître le motif de ce déchaînement de violence.Dans la foulée, le préfet du Val-d’Oise a réagi sur Twitter:

