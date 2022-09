https://fr.sputniknews.africa/20220924/nous-ne-pouvons-pas-refuser-le-gaz-russe-un-elu-allemand-veut-reprendre-les-achats-1056278289.html

"Nous ne pouvons pas refuser le gaz russe": un élu allemand veut reprendre les achats

"Nous ne pouvons pas refuser le gaz russe": un élu allemand veut reprendre les achats

Se passer du gaz russe ne sera pas viable sur le long terme, a déclaré le ministre-Président de Saxe Michael Kretschmer. L’élu souhaite reprendre les échanges... 24.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que l’Allemagne s’attend à un hiver rude en matière énergétique, certains voient déjà plus loin et appellent à un retour du gaz russe. Michael Kretschmer, ministre-Président de Saxe, a ainsi admis que le pays ne pourrait jamais se passer complétement de l’or bleu venu de Russie.L’élu a également déploré la position du gouvernement allemand, qui conduirait à ne plus du tout acheter de carburant à Moscou. Il souhaite désormais voir les armes "réduites au silence" en Ukraine, pour que les négociations diplomatiques puissent reprendre. Il appelle la communauté internationale à agir en ce sens.L’Allemagne prise à la gorgeTrès dépendante du gaz russe, l’Allemagne a vu ses approvisionnements se tarir ces dernières semaines. Le pays de Goethe craint désormais pour ses industries. Certains géants ont déjà réduit leur production, en particulier dans le domaine de la chimie. Les petits commerces comme les boulangeries commencent aussi à souffrir face aux flambées du prix de l’énergie.Le risque est tel que Berlin doit déjà se tourner vers ses partenaires européens. La France compte notamment livrer du gaz à l’Allemagne en échange d’électricité. De petits arrangements qui passent mal aux yeux du reste de l’Europe.

