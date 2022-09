https://fr.sputniknews.africa/20220923/ursula-von-der-leyen-contre-larret-des-combats-en-ukraine-le-mythe-pacifiste-europeen-seffondre-1056266820.html

Ursula von der Leyen contre l’arrêt des combats en Ukraine: le mythe pacifiste européen "s’effondre"

Les propos de la présidente de la Commission européenne sur les modalités de la fin des combats en Ukraine ont provoqué un tollé sur Twitter.S'exprimant le 22 septembre à l'université de Princeton aux États-Unis, Ursula von der Leyen a déclaré:"Il y a beaucoup en jeu, pas seulement pour l'Ukraine mais aussi pour l'Europe, pour la communauté internationale et pour l'ordre mondial", a-t-elle ajouté.Quant aux sanctions imposées à la Russie par l'UE et les États-Unis, elle a pointé que celles-ci étaient "incisives". Le 21 septembre, dans une interview à CNN, elle a appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie suite au discours de Vladimir Poutine le même jour perçu comme une escalade par les Occidentaux.L’effondrement d’un mythe"Folie! ‘L’Europe c’est la Paix’ nous vendait-on depuis des années! Non l’UE c’est la guerre! Stop!", a réagi sur Twitter Florian Philippot, "antivax" connu, président du parti souverainiste Patriotes, candidat malheureux aux législatives en France en 2022.D’autres utilisateurs sont visiblement sur la même longueur d’onde."’L'Europe, c'est la paix’ scandent les européistes. Fake news!", selon un utilisateur au pseudonyme Europhobe."L’Union européenne, c’est maintenant la guerre. Elle est atroce, elle nous enfonce dans le chaos: injections forcées, faillite, guerre", a réagi l’utilisatrice Carėne Tardy.Ursula Von der Leyen. En effet, elle a déclaré à Strasbourg "qu’il ne fallait pas chercher l’apaisement". Par cette phrase, le mythe vendu aux opinions publiques selon lequel " l’Union européenne, c’est la paix" s’effondre!", conclut un autre utilisateur.

