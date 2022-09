https://fr.sputniknews.africa/20220923/pres-de-180-morts-a-cause-des-inondations-au-niger-1056262664.html

Près de 180 morts à cause des inondations au Niger

Près de 180 morts à cause des inondations au Niger

Les fortes pluies qui s'abattent sur l'ensemble du territoire du Niger depuis juin ont fait 179 morts à la date du 21 septembre, selon un nouveau bilan de la... 23.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-23T08:39+0200

2022-09-23T08:39+0200

2022-09-23T08:39+0200

niger

afrique subsaharienne

inondation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/12/1056218036_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f2842d9ece9d6d1918ea87d3ab169dbc.jpg

Le bilan de la DGPC fait état de 130 décès par effondrement et 49 décès des suites de noyade, ajoutant que 241.760 personnes se trouvent sinistrées, affectant du coup 28.855 ménages.Selon la même source, la région de Maradi est la plus affectée par ces inondations avec 76.996 personnes sinistrées et Zinder qui comptabilise 75.125 personnes sinistrées.À ceux-là s'ajoutent 686 têtes de bétails, 77 classes et cases de santé, et 14,5 tonnes de vivres emportées par les pluies, fait-on savoir.Les services météorologiques annoncent de nouvelles "fortes pluies" jusqu'à la fin septembre.À Niamey, la capitale de deux millions d'habitants, jusqu'ici relativement épargnée, les autorités redoutent fortement une crue du fleuve Niger, si les pluies se poursuivent.Les services de la Protection civile diffusent des messages en appelant les habitants à la "vigilance" et "à évacuer les zones inondables.

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

niger, afrique subsaharienne, inondation