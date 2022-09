https://fr.sputniknews.africa/20220923/panique-dans-les-wc-lallemagne-bientot-en-penurie-de-papier-toilette-1056267596.html

Panique dans les WC: l’Allemagne bientôt en pénurie de papier toilette

Panique dans les WC: l’Allemagne bientôt en pénurie de papier toilette

La crise énergétique, qui sévit en Europe, a soumis les producteurs de papier toilette en Allemagne à une pression intense. Certains ont dû augmenter leurs... 23.09.2022, Sputnik Afrique

Les fabricants allemands de papier toilette sont contraints d'augmenter les prix et de réduire la production en raison des prix élevés de l'énergie, relate le Financial Times.Selon le média, la fabrication d’un rouleau de deux mètres de large dans l’usine allemande Essity de Mainz-Kostheim consomme 700 kilowattheures de gaz naturel. Une quantité qui suffirait à chauffer une maison familiale pendant plusieurs semaines en hiver.Des mesures forcéesFace à la flambée des coûts de l'énergie et aux craintes croissantes de pénurie d'électricité, l’entreprise a dû augmenter ses prix et se tourner vers d'autres sources de combustible, indique la source.Ainsi, la société augmente de 18% le prix du papier toilette Lotus et des couches Libero.Mais certains ne peuvent déjà plus "résister". Par exemple, l’entreprise Hakle, l'une des marques de papier toilette les plus connues d'Allemagne, basée à Düsseldorf, a déjà mis la clef sous la porte. Elle a annoncé sa faillite. Selon elle, les coûts élevés de l'énergie, des matériaux et des frais de transport sont en cause.En même temps, d’autres ont été obligés de réduire leur production face à ces difficultés.Cités par le Financial Times, les représentants de l'industrie pensent qu'ils auront du mal à continuer, même si le gouvernement leur apporte son soutien.En outre, les fabricants craignent que les entreprises soient touchées par le rationnement de l'énergie.

