Observateur italien dans le Donbass: les crimes de guerre ukrainiens ocultés en Europe

Les bombardements ukrainiens à Donetsk ne sont pas couverts par les médias en Europe, assure un observateur italien indépendant, qui se trouve dans le Donbass... 23.09.2022

Bien que les Italiens veuillent recevoir plus d’informations sur la situation réelle au Donbass, les médias européens publient rarement des articles à ce sujet, a déclaré ce vendredi 23 septembre un journaliste et observateur italien indépendant, Eliseo Bertolasi.M.Bertolasi a souligné que les médias occidentaux n’avaient rien écrit sur tous les bombardements quotidiens à Donetsk, effectués par l’armée ukrainienne.Ces frappes ukrainiennes qui tuent régulièrement des civils du Donbass sont une véritable tragédie, selon l’Italien.Ce 23 septembre, dans les régions de Lougansk, Donetsk, Zaporojié et Kherson, ont débuté les référendums, qui vont durer jusqu’au 27 septembre pour déterminer l’avenir de ces territoires, principalement russophones, quant au rattachement éventuel à la Fédération de Russie.

