Le dirham devrait s'apprécier face au dollar à horizon 3 mois

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,75, 10,75 et 10,70 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,81. 23.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-23T10:12+0200

économie

finances

Le dirham devrait s'apprécier face au dollar à horizon 1, 2 et 3 mois, selon la note "Weekly Mad Insights - Currencies" d'Attijari Global Research au titre de la période du 12 au 16 septembre.Tenant compte de la fin de la saison estivale, et dans l’attente de la fin des remontées de dividendes à l’étranger, nous pensons que les flux import et export devraient se rééquilibrer à CT, estiment les analystes d'AGR.Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,75, 10,75 et 10,70 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,81.Face à l’Euro, le Dirham devrait s’apprécier à horizon 1 mois, 2 mois et 3 mois. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,45, 10,45 et 10,40 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,79.

