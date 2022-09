https://fr.sputniknews.africa/20220922/un-algerien-arrete-en-france-pour-avoir-commis-13-vols-en-une-nuit-1056260977.html

Un Algérien arrêté en France pour avoir commis 13 vols en une nuit

Un ressortissant algérien, en situation irrégulière, a été interpellé à Limoges suite à une agression et à treize vols à la roulotte commis dans la même nuit... 22.09.2022, Sputnik Afrique

Au petit matin du 18 septembre, Limoges connait une série de péripéties. Le Populaire du Centre rapporte que tout a commencé à la sortie d’une boite de nuit, vers 4 heures, lorsque les policiers sont intervenus pour une affaire de vols à l’arraché.Selon ses informations, un ressortissant algérien en situation irrégulière a commis plusieurs vols devant l’établissement. Il a également brisé la vitre de deux véhicules pour en fouiller l’intérieur et dérober ce qu’il y avait. Interpellé par les forces de l’ordre, il est retrouvé en possession de bijoux, parfums et d’argent.Suite à l’enquête menée par les policiers, 13 vols à la roulotte ont été reconnus. 13 plaintes ont été déposées et 14 victimes ont été identifiées dans l’affaire. Le suspect a déclaré aux enquêteurs "ne se souvenir de rien" après avoir bu une demi-bouteille de whisky et une demie de vodka.Un an de prisonL’homme a été placé en détention provisoire avant son jugement en comparution immédiate. Le 22 septembre, il a écopé de 12 mois de prison, dont six avec sursis

