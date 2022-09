https://fr.sputniknews.africa/20220921/nourrir-lafrique-avec-des-insectes-va-au-dela-du-cynisme-semporte-un-economiste-1056253001.html

Nourrir l’Afrique avec des insectes va au-delà du cynisme, s'emporte un économiste

Nourrir l’Afrique avec des insectes va au-delà du cynisme, s'emporte un économiste

Un politologue et économiste russe a donné son point de vue sur le projet de Londres qui consiste à nourrir l’Afrique d’insectes. Selon lui, cette idée n’est... 21.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-21T22:05+0200

2022-09-21T22:05+0200

2022-09-21T22:05+0200

afrique

nourriture

blé

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101873/88/1018738873_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_aa2b6867bf8973b7e9d71d2719d62196.jpg

Alexander Dudchak, économiste et politologue russe n’a pas mâché ses mots. Au micro de Sputnik, il a réagi au projet de la Grande-Bretagne d’encourager les pays africains affamés à se nourrir d’insectes.L’interlocuteur de Sputnik estime que l’Occident entrave l'envoi des céréales sur le continent noir.Pour M.Dudchak, le projet britannique va bien au-delà du cynisme alors que l’Europe se constitue des stocks de céréales dans le même temps. Il a ajouté, au micro de Sputnik, que les pays occidentaux volent effrontément l’Ukraine en rachetant sa nourriture à des prix de dumping.Pour conclure, il considère que de nombreux pays africains disposent de ressources suffisantes pour sortir de la pauvreté, mais celles-ci finissent dans les mains des anciens colonisateurs, dont la France.Un projet contesté par MoscouLe projet britannique de promouvoir l’élevage d’insectes en Afrique s'est heurté aux critiques de Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Russie à l’Onu. Lors du conseil de sécurité, il a qualifié ce projet financé par la Banque mondiale d’approche cynique. Il a ensuite déclaré que les affirmations des autorités américaines et européennes selon lesquelles les sanctions antirusses n’affectent pas l’exportation de nourriture et d’engrais depuis la Russie était un mensonge. Ces mesures ne permettent pas à Moscou de financer en toute sécurité le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, nourriture, blé, russie