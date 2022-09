https://fr.sputniknews.africa/20220921/kylian-mbappe-refuse-de-safficher-avec-un-logo-de-kfc-le-groupe-fulmine-1056249938.html

Kylian Mbappé refuse de s'afficher avec un logo de KFC, le groupe fulmine

Kylian Mbappé refuse de s'afficher avec un logo de KFC, le groupe fulmine

21.09.2022

KFC ne décolère pas après le refus de Kylian Mbappé de participer à une séance photo prévue pour les sponsors. La célèbre firme américaine s'est exprimée sur ce sujet par l'intermédiaire du vice-président de sa branche française Alain Bréal:Lundi dernier, la FFF s'est engagée à revoir la convention des droits à l'image des joueurs. Elle l'a annoncée dans un communiqué après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable marketing.KFC est prêt à contester cette décision. Ainsi M.Bréal rappelle que son entreprise a payé pour quelque chose de clair et que s'il le faut, KFC fera valoir ses droits.Un droit de regard sur les marquesKylian Mbappé n'en est pas au son premier refus. En mars dernier, le joueur du Paris-Saint-Germain avait déjà refusé de se présenter à une séance photo pour des sponsors de l'équipe de France. Il souhaitait reprendre la main sur les marques qu'il devait représenter et ciblait des entreprises socialement durables, selon Sofoot. Noël Le Graet, président de la FFF, avait alors réagit en lui donnant toute sa confiance et a assuré qu'il n'en ferait pas une affaire d'État.

