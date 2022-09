https://fr.sputniknews.africa/20220921/apres-le-gaz-leau-chaude-un-autre-streamer-russe-taquine-leurope-1056250937.html

Après le gaz, l’eau chaude: un autre streamer russe taquine l’Europe

Après le gaz, l’eau chaude: un autre streamer russe taquine l’Europe

À l’instar d’un Russe qui avait lancé un live sur Twitch avec une cuisinière à gaz allumée 24h/24, un internaute moscovite s’est également manifesté sur la... 21.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-21T17:17+0200

2022-09-21T17:17+0200

2022-09-21T17:19+0200

vidéo

russie

twitch

insolite

eau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104247/38/1042473818_0:189:1920:1269_1920x0_80_0_0_1268446f8cce17c2f223d554e6c739e5.jpg

"Je verse juste de l'eau chaude et baigne mes canetons en caoutchouc et mon chat", dit la description de la chaîne russianhotwater qui passe également le bonjour à l’utilisateur russiangas1.Le streamer tourne le robinet d’eau chaude et la laisse couler quand il est chez lui, mais le ferme avant de se rendre au travail laissant sa baignoire pleine.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vidéo, russie, twitch, insolite, eau