Une personne meurt de faim dans le monde toutes les quatre secondes, selon des ONG

Indignées par la flambée du nombre de personnes souffrant de faim, plus de deux cents ONG exigent des actes résolus "pour stopper la crise mondiale de la... 20.09.2022, Sputnik Afrique

Une personne meurt actuellement de faim dans le monde toutes les quatre secondes, selon les estimations les plus sévères de plus de deux cents ONG. Elles demandent aux dirigeants réunis à New York "d'agir pour stopper la crise mondiale de la faim"."Les organisations venant de 75 pays ont signé une lettre ouverte pour exprimer leur indignation face à l'explosion du nombre de personnes souffrant de la faim et pour faire des recommandations", soulignent ces 238 organisations dans un communiqué.Cette lettre ouverte est publiée à l'occasion du début de la réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, où un grand nombre de dirigeants politique mais aussi de représentants de la société civile se retrouvent pendant une semaine pour ce qui est considéré comme le plus important rassemblement diplomatique du monde.Les signataires de la lettre ouverte ont détaillé leur méthode de calcul dans une note de bas de page. Ils s'appuient sur les chiffres du dernier rapport en septembre du Réseau mondial sur les crises alimentaires, créé en 2016 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Union européenne et des ONG.

avec AFP

