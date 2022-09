https://fr.sputniknews.africa/20220920/une-britannique-a-failli-mourir-a-cause-dune-dent-de-sagesse-infectee-1056237922.html

Une Britannique a failli mourir à cause d’une dent de sagesse infectée

Une femme de 23 ans a dû être placée dans le coma. Une dent de sagesse tardivement repérée a causé une septicémie, une infection du sang potentiellement mortelle.

Une infection qui a failli s’avérer fatale. Caitlin Alsop, une jeune Britannique de 23 ans, a raconté au Dailymail son calvaire. Il y a quatre ans, tout a commencé par une légère fièvre, de la fatigue et des éruptions cutanées. Lorsqu’elle se rend à l’hôpital, les médecins lui diagnostiquent une anaphylaxie, la manifestation la plus grave de l’allergie. Toutefois, son état de santé continue de se dégrader. Elle est plongée dans le coma pendant neuf jours et à son réveil, elle apprend suite à des examens qu’elle souffre d’une septicémie, une infection du sang potentiellement mortelle. Une dent de sagesse infectée en est à l’origine. Pourtant celle-ci n’avait jamais montré de signes particuliers et Caitlin avait une bonne hygiène dentaire. Grâce à de fortes doses d’antibiotiques et le retrait de sa dent de sagesse, elle a pu sortir de l’hôpital. Encore aujourd’hui, elle zozote et souffre de problèmes de mémoire, un effet secondaire fréquent après un coma. Symptômes de la septicémie Selon le service de santé du gouvernement du Queensland en Australie, cette maladie est connue sous le nom de "tueur silencieux" car ses symptômes imitent souvent ceux d’autres maladies comme la grippe ou la gastro, ce qui la rend plus difficilement reconnaissable.

